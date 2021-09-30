Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания обратился уже со вторым за последний месяц иском об анулировании лицензии канала "Наш".

Нацсовет будет требовать лишить канал лицензии из-за того, что лицензиат якобы не устранил зафиксированные регулятором нарушения и не заплатил 228 тысяч гривен штрафа.

Также в Нацсовете сообщают о еще ряде нарушений, допущенных каналом. В частности, Нацсовет зафиксировал нарушения в эфире от 22 июня. Членов Нацсовета не устраивает заявления Евгения Мураева о давлении на Украину коллективного запада и о том, что власть проводит антиукраинскую политику.

Ведущий телеканала Макс Назаров, прокомментировал "Стране" это обращение в суд:

"У нацсовета есть четкая задача которую им необходимо решить несмотря ни на что, вопреки всему.

Нацсовет систематически забрасываем телеканал «НАШ» предупреждениями, поверками, штрафами и исками в суд по любому поводу.

Сейчас против телеканала "НАШ" подано около 60 исков в суд по разным поводам. Некоторые из этих исков о лишении телеканала лицензии.

Считаю, что это систематическое давление на свободу слова со стороны власти, а нацсовет просто дешевые исполнители", - заявил Назаров.

Напомним, ранее Нацсовет заявил, что хочет аннулировать лицензию телеканала "Наш" из-за высказывания экс-нардепа Петра Симоненко, который назвал нынешнюю украинскую власть "режимом профашистского толка".

Также сообщалось, что сотрудники телеканала выходили на акцию протеста с целью привлечь внимание участников "Крымской платформы" к попыткам властей закрыть "Наш".

"Страна" подробно рассказывала почему Нацсовет хочет закрыть телеканал "Наш".