ОАСК открыл производство по иску Нацсовета об аннулирования лицензии телеканала "Наш"
Спустя неделю после подачи иска Национальным советом по телевидению и радиовещанию с требованием аннулировать лицензию на вещание телеканала "Наш" Окружной административный суд Киева открыл по нему производство. Причем суд будет рассматривать дело по правилам упрощенного искового производства и без уведомления сторон.
Об этом сообщается на сайте суда.
В ОАСК напомнили, что Нацсовет по ТВ обратился с иском на основании решения о результатах внеплановой невыездной проверки, которая установила якобы разжигание национальной, расовой и религиозной вражды и ненависти в эфире "Наш".
Эту новость прокомментировал Телеграм-канал "Политика Страны".
"Беспредельное наступление власти на свободу слова продолжается", - резюмировал канал.
Как писала "Страна", Нацсовет захотел аннулировать лицензию телеканала "Наш" из-за высказывания гостя эфира - бывшего нардепа Петра Симоненко. Они касались ПЦУ и противостояния на Донбассе.
Сотрудники телеканала в августе выходили на акцию протеста, чтобы привлечь внимание участников "Крымской платформы" к попыткам властей закрыть "Наш".