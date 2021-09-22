Спустя неделю после подачи иска Национальным советом по телевидению и радиовещанию с требованием аннулировать лицензию на вещание телеканала "Наш" Окружной административный суд Киева открыл по нему производство. Причем суд будет рассматривать дело по правилам упрощенного искового производства и без уведомления сторон.

Об этом сообщается на сайте суда.

В ОАСК напомнили, что Нацсовет по ТВ обратился с иском на основании решения о результатах внеплановой невыездной проверки, которая установила якобы разжигание национальной, расовой и религиозной вражды и ненависти в эфире "Наш".

Эту новость прокомментировал Телеграм-канал "Политика Страны".

"Беспредельное наступление власти на свободу слова продолжается", - резюмировал канал.

Как писала "Страна", Нацсовет захотел аннулировать лицензию телеканала "Наш" из-за высказывания гостя эфира - бывшего нардепа Петра Симоненко. Они касались ПЦУ и противостояния на Донбассе.

Сотрудники телеканала в августе выходили на акцию протеста, чтобы привлечь внимание участников "Крымской платформы" к попыткам властей закрыть "Наш".