Утром во вторник, 12 октября, в Киеве стартует 23-й саммит ЕС и Украины. Нашу страну на нем представит глава государства Владимир Зеленский, а Европейский Союз - президенты Евросовета и Еврокомиссии Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен. Стороны планируют подписать три соглашения, в том числе - о совместном авиапространстве.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Участники мероприятия планируют засвидетельствовать приверженность ассоциации Украины с Евросоюзом. Также представители ЕС выразят поддержку независимости и территориальной целостности нашей страны.

В планах - обсуждение прогресса в выполнении Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. И шаги, которые в дальнейшем будут предприняты в этом направлении. В частности, речь идет об усилении экономической интеграции и сотрудничестве в различных сферах: от климата и науки до авиации и образования.

Также представители Евросоюза и Украины обсудят дипломатические усилия, направленные на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, сотрудничество в борьбе с дезинформацией, а также в преодолении последствий пандемии коронавируса.

По информации украинской стороны, в повестке дня также проблематика сотрудничества в сфере безопасности и обороны, развитие ситуации на Донбассе и в оккупированном Крыму.

Как сообщил высокопоставленный чиновник ЕС, на саммите стороны подпишут три соглашения: соглашения о совместном авиационном пространстве, об ассоциации Украины с европейской программой финансирования исследований и инноваций Horizon Europe и с программой Creative Europe.

Информацию о подписании Украиной и ЕС соглашения об "открытом небе" подтвердила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

Она указала, что это откроет для Украины путь к дешевым билетам, большой конкуренции на рынке и авиационному сервису, как во многих европейских странах. Кроме того, она сообщила, что на саммите Украина-ЕС обсудят энергетическую безопасность не только Украины, а "в целом вопрос энергетической безопасности Европы, энергетической устойчивости, борьбы с континентальной газовой войной, начатой РФ путем реализации внедрения проекта "Северный поток 2".

По результатам саммита будет принято совместное заявление.

Напомним, попавшие под санкции СНБО украинские СМИ обратились к участникам саммита Украина-ЕС.

Также мы писали о том, что вчера ЕС ввел санкции против 8 россиян, работающих в судах Крыма.