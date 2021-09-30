В ЕС хотят создать свой список олигархов Украины, чтобы иметь возможность влиять на их активность на европейском рынке и в том числе иметь возможность запрещать им въезд в Европу. О таких планах рассказал аудитор Европейской счетной палаты Юхан Партс.

Решение о составлении такого списка должен принимать Европейский совет. На уточнение о том, идет ли речь о санкциях, Партс ответил отрицательно:

"Мы не говорим о санкциях. Мы предлагаем, что нужно сделать, чтобы антикоррупционная стратегия ЕС была более эффективной, и мы предлагаем, чтобы речь шла не только о сотрудничестве ЕС и украинского правительства, но, и чтобы сам ЕС мог ограничить влияние и власть этих групп людей (олигархов - Ред.). Если вы хотите услышать какие-то имена, вы можете открыть СМИ. Не нам называть имена, это не работа аудиторов", - сказал он в интервью "Интерфакс-Украина".

В частности, речь может идти о запрете на въезд.

"Решение принимает Совет ЕС. Там могут подумать о том, как запретить въезд в ЕС конкретным лицам, которые находятся под большим подозрением. Примерно так, как в США", - сказал Партс.

Также стало известно, что в Евросоюзе не спешат с санкциями для украинских олигархов, а ждут имплементации принятого Радой закона, несмотря на рекомендации Европейской аудиторской палаты.

Как писала "Страна", Верховная Рада приняла взаимоисключающие правки по закону об олигархах.