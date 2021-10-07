В Польше Конституционный трибунал 7 октября признал, что несколько законов Евросоюза и некоторые судебные постановления сообщества противоречат основному закону страны.

Об этом пишет агентство Associated Press (AP).

К такому выводу пришли 12 из 14 судей.

Также судьи объявили, что членство Польши в ЕС не дает органам Евросоюза верховенства в судебной сфере и не означает передачу Варшавой своего суверенитета ЕС. Судьи решили, что ни одна государственная инстанция Польши не согласится на ограничения своих полномочий внешней силой.

Трибунал заключил, что конституция Польши - высший закон этой страны, а любое международное соглашение или договор находятся в подчиненном к нему положению.

Постановлению предшествовали месяцы судебных процедур, в ходе которых правительство и парламент Польши отстаивали превосходство польской конституции над законами ЕС и утверждали, что постановления Европейского суда иногда противоречат польским законам.

При этом в Евросоюзе не считают Конституционный трибунал Польши легитимным из-за влияния правящей в стране партии "Право и справедливость" на назначение судей в этот орган. В Еврокомиссии уже выразили несогласие с вердиктом трибунала, пообещали его оценить и принять соответствующие меры.

"Комиссия отстаивает и вновь подтверждает основные принципы правовой системы союза, а именно верховенство права ЕС над национальным правом, в том числе над конституционными нормами. Все постановления Европейского суда обязательны для властей всех государств - членов ЕС, в том числе для национальных судов", - говорится в заявлении ЕК.

В ЕК заявили, что постановление Конституционного трибунала Польши вызывает серьезную обеспокоенность.

"Комиссия не раздумывая использует все свои полномочия в соответствии с договорами ЕС, чтобы гарантировать единообразное применение и целостность права союза", - заявили в ЕК.

А председатель Европейского парламента Давид Сассоли сказал о недопустимости вердикта польского суда и призвал ЕК принять меры.

"Сегодняшнее решение в Польше не может остаться без последствий. Верховенство права ЕС не должно вызывать сомнений. Его нарушение оспаривает один из основных принципов нашего союза", - отметил Сассоли.

Отношения Польши с остальным ЕС переживают напряженность на фоне критике Брюсселем попыток польского правительства расширить контроль над судебной ветвью власти в стране.

Как писала "Страна", месяц назад Польша направила руководству ЕС предупреждение о выходе из сообщества после приказа Брюсселя провести в стране судебную реформу или уплатить гигантский штраф.

А до этого о выходе из ЕС заговорили и в Венгрии.