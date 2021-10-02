Президентская фракция Верховной Рады "Слуга народа" на выездном заседании в Трускавце Львовской области представила план реформ в Украине на 2021-2023 годы в разных сферах.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба фракции в субботу, 2 октября.

Среди предложенных целей - членство в НАТО, успешное завершение реформы Службы Безопасности Украины, создание и развитие национальной системы стойкости, система национального сопротивления, реинтеграция временно оккупированных территорий, информационный суверенитет, разблокировка вопроса в Трехсторонней контактной группе по обмену пленными.

План реформ предусматривает укрепление созданных Украиной форматов "Крымская платформа" для продвижения притязаний на Крым, "Люблинский треугольник" (Литва, Польша, Украина), "Квадрига" на уровне министров иностранных дел Украины и Турции, "Ассоциированное трио" (Грузия, Молдавия, Украина).

На заседании фракции также представили реформу сферы энергетики и зеленой трансформации, которая предусматривает интеграцию европейской и украинской энергосистем и рынков, наращивание добычи газа, нефти, увеличение нефтепереработки и снижение зависимости от импортных энергоресурсов.

Среди приоритетных также названы судебная реформа, преобразования в сфере инфраструктуры, аграрного сектора и цифровых технологий.

Во время заседания фракции президент Зеленский одобрил реализацию реформы в сфере инфраструктуры и заявил, что Украина - первая в Европе по количеству качественных километров дорог.

По сообщению пресс-службы фракции "Слуга народа", среди приоритетных целей до 2023 года перечислены также привлечение государственных и частных инвестиций, создание рабочих мест, рост капитальных инвестиций вдвое, рост ВВП на душу населения до 4 570 долларов и сокращение доли государственного сектора. Отдельные презентации были посвящены реформам в сфере медицины, образования и культуры. Предлагается в 2023 году установить заработную плату медикам на уровне не менее 25 тысяч гривен (около 930 долларов), а также достойный уровень заработной платы педагогов.

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