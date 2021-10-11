Европейский Союз расширил список санкций в отношении России за действия против территориальной целостности Украины. В санкционный список за подрыв территориальной целостности Украины добавили 8 россиян, которые работают в судебном секторе аннексированного Крыма.

Об этом сообщается на официальном сайте Совета ЕС.

"В список лиц, внесенных в санкционный список ЕС, входят сотрудники правоохранительных органов - судьи, прокуроры и сотрудники служб безопасности - ответственные за соблюдение российского законодательства в незаконно аннексированных Крыму и Севастополе . Эти люди принимали предвзятые решения по политически мотивированным делам, преследовали или подавляли противников незаконной аннексии Крыма и Севастополя", - сказано в сообщении.

Таким образом санкции ЕС в отношении территориальной целостности Украины теперь распространяются в общей сложности на 185 человек и 48 юридических лиц . Их активы замораживаются, также им запрещен въезд на территорию ЕС.

В санкционный список вошли:

1. Белоусов Михаил, судья в Симферополе

2. Долгополов Андрей, председатель райсуда в Симферополе

3. Колпиков Евгений, прокурор в Ростове-на-Дону

4. Магомедов Магомед, следователь управления СК по Крыму

5. Михайлюк Леонид, глава управления ФСБ по Крыму

6. Можелянский Виктор, зампред райсуда в Симферополе

7. Редько Галина, судья верховного суда Крыма

8. Терентьев Владимир, глава управления СК по Крыму

Андрей Долгополов, Виктор Можелянский и Михаил Белоусов – судьи, которые вынесли решение об аресте украинских моряков после Керченского инцидента в 2018 году.

Евгений Колпиков - был обвинителем в "деле татар" (в августе в Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону вынесли приговор фигурантам алуштинского "дела Хизб ут-Тахрир" Руслану Нагаеву, Эльдару Кантимирову, Ленуру Халилову и Руслану Месутову).

Галина Редько фигурировала в "деле 26 февраля", в рамках которого суд в Крыму вынес ряд решений в отношение крымских татар.

Напомним, 5 октября президент Украины Владимир Зеленский дал старт санкциям против трех российских компаний и одного предприятия из Сингапура, а также персональным санкциям в отношении 95 граждан Украины и РФ, причастных к выборам в Госдуму в аннексированном Крыму.

Также сообщалось, что Офис президента поставил цель к 2030 году вернуть Крым и Донбасс.