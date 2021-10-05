Президент Украины Владимир Зеленский поставил свою подпись под указом о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны от 5 октября 2021 года. Решение вводит экономические санкции против трех российских компаний и одного предприятия из Сингапура, а также персональные санкции в отношении 95 граждан Украины и РФ, причастных к выборам в Госдуму в аннексированном Крыму.

Президентский указ №497/2021 вместе с решением и приложениями к нему обнародован на сайте главы государства во вторник, 5 октября. Он вступает в действие со дня его опубликования.

Согласно документу, санкции СНБО накладываются на ООО "Завод судовой светотехники "Маяк", ПАО "Амурский судостроительный завод", Федеральное казенное предприятие РФ "Казанский государственный казенный пороховой завод" и сингапурскую Zasshid PTE. LTD.

Персональные бессрочные санкции введены против кандидатов в российскую Госдуму в Крыму и Севастополе (как самовыдвиженцев, так избиравшихся и по партийным спискам), членов территориальных избирательных комиссий на полуострове и силовиков ФСБ, включая сотрудников Института криминалистики ФСБ и других служб.

Также президент утвердил санкции против одного гражданина Кореи, проживающего в Киевской области.

Санкции подразумевают:

блокировку активов;

ограничение торговых операций;

ограничение и прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;

предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;

запрет участия в приватизации, аренде госимущества;

прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину или вывоз валютных ценностей и ограничение выдачи наличных по платежным картам;

запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности;

лишение государственных наград Украины и т.д.

Применить упомянутые ограничительные меры предложила Служба безопасности Украины.

Кроме того, решением СНБО от 5 октября, введенным указом, изменено предыдущее решение СНБО от 14 мая (введено в силу 21 мая) по поводу санкционного списка "воров в законе".

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, СНБО запустил в тестовом режиме сайт, где опубликуют данные попавших в санкционные списки.

Ранее "Страна" писала о том, что после офшорного скандала в Верховной Раде потребовали введения санкций СНБО против президента Владимира Зеленского.

Также мы сообщали, что в ПАСЕ раскритиковали санкции СНБО против украинских СМИ и предложили создать комиссию по оценке свободы слова.