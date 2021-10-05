Секретарь Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что ближайшее заседание СНБО состоится 8 или 15 октября. Окончательное решение по этому вопросу будет принимать президент Владимир Зеленский.

Об этом Данилов заявил в ходе брифинга по окончанию презентации возможностей информационно-аналитической системы "СОТА" в ситуационном центре Офиса президента.

По словам секретаря СНБО, на заседании планируют рассмотреть проблемы контрабанды и использования недр страны.

"Каждый ответственный государственный орган должен будет отчитаться по каждому лицу, на которое были наложены санкции за контрабанду. Вторая ситуация будет связана с недрами. Мы уже почти закончили ситуацию, связанную с публичным (освещением - Ред.) со всеми недрами. Она будет в открытом доступе, и вы все это увидите после заседания СНБО", - сказал Данилов.

Он также добавил, что во время заседания будут рассматривать те лицензии, которые у многих компаний числятся на офшорных фирмах. Кроме того, Данилов сказал, что в ближайшие дни СНБО примет решение "о ситуации по ворам в законе".

Напомним, сегодня СНБО запустил в тестовом режиме сайт, где опубликуют данные попавших в санкционные списки, Отметим, что в перечень уже попали около 4000 физических лиц и 1 848 юридических лиц.

Кроме того, сообщалось, в Раде потребовали введения санкций СНБО против Зеленского после скандала - "Оффшор 95", в котором рассказывается о том, как будущий глава государства прятал доходы в офшорах, а также был связан с украинским олигархом Игорем Коломойским.