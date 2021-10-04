Нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко потребовал ввести санкции СНБО против президента Украины Владимира Зеленского после обнародования журналистского расследования "Оффшор 95", в котором рассказывается о том, как будущий глава государства прятал доходы в офшорах, а также был связан со скандальным украинским олигархом Игорем Коломойским.

В связи с этим Гончаренко подал депутатское обращение на имя президента Владимира Зеленского, премьер-министра Дениса Шмыгаля, генпрокурора Ирины Венедиктовой и Нацагентству по вопросам противодействия коррупции (НАПК).

"Президента Украины Зеленского через паутину офшорных компаний связывают с реальным олигархом грязные деньги из прошлого. Имя этого олигарха - Игорь Коломойский. Он фигурирует в делах о выведении и отмывании денег "Приватбанка" по всему миру", - говорится в депутатском обращении.

Напомним, 3 октября в YouTube вышел фильм-расследование про офшоры президента Украины Владимира Зеленского. В нем рассказывается о том, как глава государства выстроил успешный бизнес и спрятал доходы в офшорах, а также о его связи со скандальным украинским олигархом Игорем Коломойским.

В Офисе президента заявили, что руководство страны пока не будет реагировать на скандал с офшорами президента.

Также "Страна" разбиралась, как новый офшорный скандал ударит по президенту и его окружению. Помимо компаний, которые Зеленский и его семья декларировали официально, в офшорах, как оказалось, действуют и менее публичные фирмы. С которых окружение президента - и не исключено, что и он сам - продолжают получать теневые доходы.