В стенах Верховной Рады был совершен подлог, поскольку профильный комитет Рады направил в аппарат парламента закон о олигархах не в том виде, в котором тот был проголосован. Такое заявление сделал спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков во время согласительного совета в понедельник, 4 октября.

"Следующий вопрос - это закон об олигархах... Докладываю вам, что ничто не может укрыться в стенах Верховной Рады. Когда комитет направляет в аппарат Верховной Рады, понимая что он делает, закон не тот который голосовался в стенах Верховной Рады - это уже подлог, но это уже другое законодательство", - сказал Разумков.

Он напомнил, что по решению Конституционного суда, председатель ВР должен подписывать исключительно то, что было проголосовано в зале.

"То, что вам что-то не нравится или вы наделали ошибок при непрофессиональной подготовке к рассмотрению закона и пошли по непонятной процедуре в зале Верховной Рады - это проблемы комитета. Комитет - не Рада, решение принимает парламент. И то, за что голосует украинский парламент, я как спикер должен подписать", - добавил спикер ВР.

Также Разумков пообещал тут же подписать закон об олигархах, когда ему предоставят проголосованную в Раде версию.

"Как только до меня дойдет корректный закон, который проголосовала Рада - я подпишу его. Но здесь все рассказывают, как они очень быстро хотят, чтобы этот закон был подписан. А что же ни одна фракция не подала предложение о рассмотрении постановления об отмене решения ВР? Ни одна, в том числе фракция монобольшинства", - заявил председатель парламента.

Ранее "Страна" писала о том, что "Слуги народа" устроили демарш на Согласительном совете. Внеочередное заседание Рады состоится 7 октября.

Также мы сообщали, что по заявлению самого Разумкова, отзыв председателя Верховной Рады будет происходить строго по регламенту.