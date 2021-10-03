Часть депутатов от "Слуги народа" в разговоре с президентом в Трускавце обозначили, что не будут голосовать за отставку Разумкова, что вызвало их перепалку с Зеленским.

Об этом рассказали "Стране" источники во фракции "Слуга народа".

"Вчера на фракции сложилось впечатление, что президент именно лично обижен на Разумкова. Суть в том, что они прошли всю кампанию вместе, а теперь президент думает, что Разумков его "кинул" и начал свою самостоятельную политическую карьеру. Зеленский четко знает пул тех, кто не будет голосовать за отставку Разумкова. Например, тот же Дима Наталуха. После того, как он публично заявил - тут же поползли слухи, что его будут снимать с должности главы комитета, та же история и с Серёжей Бабаком. Также против отставки Разумкова высказались депутаты Яковлева и Мокан. В ответ президент довольно резко им сказал - "в Раду вы попали благодаря мне, а не Разумкову", - заявил источник.

Также, по информации источников "Страны", уговаривать депутатов отправить в отставку Разумкова приехал чуть ли не весь Офис президента.

"Президент вообще находится не в нашей повестке. Он думает, что мы команда и у нас все хорошо. Такую картинку ему рисует Арахамия вместе с Ермаком. Депутатов просто не пускают сходить на встречу к президенту, вчера был чуть ли не первый раз за этот год, когда мы пообщались с ним. И то он приехал не послушать презентации депутатов и поговорить с нами, а уговорить дать голоса за отставку Разумкова. И не только он приехал уговаривать, весь Офис заявился, разве что уборщицы из ОП не приехали. Шефир даже приехал, но видно, что он не в своей тарелке. Его привезли типа показать "мы друзья" и все. Гораздо интереснее, что не приехал Баканов, который тоже не в восторге от решения президента отправить в отставку Разумкова. Но руководство старается держать марку: мы в курсе, у него есть важные и неотложные дела. Но на самом деле, он похоже сам себе устроил эти важные дела", - говорит источник.

Ранее "Страна" сообщала, что у Зеленского хотят отставки спикера до его дня рождения 8 октября.