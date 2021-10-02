Пресс-секретарь президента Украины Владимир Зеленского Сергей Никифоров сравнил ситуацию с арестом экс-президента Грузии Михаила Саакашвили с украинскими моряками.

Об этом Никифоров заявил в комментарии для "Страны".

"Украинские консулы будут заботится о нем, как про гражданина Украины по привычным в этой ситуации процедурам. Как раньше, например, задерживали украинских моряков. Тогда их также пытались достать из тюрьмы и наконец это было успешно. Так же они будут поступать и на этот раз", - сказал он.

Напомним, 1 октября Михаил Саакашвили заявил о своем возвращении в Грузию. В тот же день его задержали. На родине бывший президент заочно осужден по нескольким уголовным делам. Почему, несмотря на гарантированный арест, Саакашвили решил покинуть Украину и приехать в Грузию, подробно разбиралась "Страна".

Также сообщалось, что российские пограничники в 2018 году захватили украинский рейдовый буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" ВМС ВСУ, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. В результате инцидента было задержано и арестовано 24 украинских моряка. В 2019 году их освободили из российского плена, власти России и Украины провели взаимное освобождение удерживаемых граждан в формате "35 на 35".