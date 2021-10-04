В четверг, 7 октября, состоится внеочередное заседание Верховной Рады Украины. Предложение о его проведении поступило от более чем 150 народных депутатов.

Об этом председатель парламента Дмитрий Разумков сообщил во время Согласительного совета в понедельник, 4 октября.

"Сегодня утром поступило от 153 народных депутатов предложение о проведении внеочередного заседания. Оно планируется на четверг, как всегда, на 16:00", - сказал спикер.

По его словам, инициатором заседания стал нардеп Антон Поляков. При этом о вопросах, которые Рада собирается рассмотреть в четверг, Разумков рассказывать не стал.

В свою очередь депутат фракции "Слуга народа" Никита Потураев заявил на брифинге, что представители монобольшинства покинули Согласительный совет.

По его словам, спикер парламента Разумков превратил Согласительный совет в ярмарку политического "тщеславия".

Напомним, в Офисе президента хотят провести голосование за отставку Разумкова уже в среду или четверг.

Также сообщалось, что основным кандидатом на пост спикера Рады вместо Разумкова является Руслан Стефанчук.