"Слуги народа" устроили демарш на Согласительном совете. Внеочередное заседание Рады состоится 7 октября
В четверг, 7 октября, состоится внеочередное заседание Верховной Рады Украины. Предложение о его проведении поступило от более чем 150 народных депутатов.
Об этом председатель парламента Дмитрий Разумков сообщил во время Согласительного совета в понедельник, 4 октября.
"Сегодня утром поступило от 153 народных депутатов предложение о проведении внеочередного заседания. Оно планируется на четверг, как всегда, на 16:00", - сказал спикер.
По его словам, инициатором заседания стал нардеп Антон Поляков. При этом о вопросах, которые Рада собирается рассмотреть в четверг, Разумков рассказывать не стал.
В свою очередь депутат фракции "Слуга народа" Никита Потураев заявил на брифинге, что представители монобольшинства покинули Согласительный совет.
По его словам, спикер парламента Разумков превратил Согласительный совет в ярмарку политического "тщеславия".
Напомним, в Офисе президента хотят провести голосование за отставку Разумкова уже в среду или четверг.
Также сообщалось, что основным кандидатом на пост спикера Рады вместо Разумкова является Руслан Стефанчук.