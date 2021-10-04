Основным кандидатом на пост спикера Верховной Рады, с которого однопартийцы хотят уволить Дмитрия Разумкова, является другой "слуга народа" - Руслан Стефанчук.

Об этом в эфире канала "Украина 24" сообщила народный депутат из фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"У нас состоялось продолжительное заседание фракции в Трускавце. У нас была абсолютно откровенная нормальная работа. У нас нет никакого раскола во фракции по этому вопросу. Действительно, это решение достаточно тяжелое (по Разумкову - Ред.). Речь идет о внутрифракционном конфликте, это именно политическое измерение нашей фракции сейчас делегировать другому человеку должность председателя парламента. У нас сейчас основной кандидат - это Руслан Стефанчук", - сказала Кравчук.

Она добавила, что отставка Разумкова с должности спикера парламента уже очевидна. Также, по ее мнению, Разумков без помощи Зеленского не стал бы главой Верховной Рады.

"В чем основная разница. Владимир Зеленский без Дмитрия Разумкова стал бы президентом. А Разумков без президента не стал бы председателем парламента. Мы в том же Трускавце два года назад делегировали разных людей на различные должности, в том числе на председателя Верховной Рады. И наша задача - выполнять программу президента, программу партии, потому что мы с ней пришли. Пойдет ли Разумков в оппозицию? Я не уверена, что он превратится в условно Гео Лероса, который критикует все, что связано с президентом. Но чтобы понять, пойдет ли Разумков, после очевидного голосования за отставку, по моему мнению, это очевидно произойдет - надо понимать, какова будет его позиция и на какой программе он базируется", - сказала Кравчук.

По ее информации, встреча фракции, на которую "слуг народа" приглашал Разумков, не состоится.

"У нас не будет заседания фракции - ни отдельно, ни вместе с Разумковым. Если у кого-то возникнут персональные желания спросить, может быть, кто-то это сделает, но это точно не будет заседание фракции, и это уже не изменит весь процесс. Утром будут переданы подписные листы, которые были собраны, это около 200 человек из нашей фракции. И это произойдет, мы должны говорить реалистично", - сказала она.

Напомним, главной целью заседания фракции "Слуга народа" в Трускавце стала отставка Дмитрия Разумкова. Процедура отзыва Разумкова с поста спикера начнется в понедельник, 4 октября, за 4 дня до дня рождения спикера Рады.

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