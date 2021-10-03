Народные депутаты от партии "Слуга народа" Татьяна Грищенко и Маргарита Шол во время заседания партии в Трускавце провели время в баре. Тут они ели бутерброды с икрой и запивали их вином. В это время согласно расписанию парламентарии и министры презентовали План реформ на 2021-2023 годы.

Соответствующее видео опубликовала журналистка Власта Лазур на своей странице в Facebook.

На видео журналистка подошла к нардепам и спросила у них: "У вас сейчас по плану презентация реформ, да?". Нардепы Шол и Грищенко на вопрос журналиста ничего не ответили, развернулись и ушли.

"В эти минуты по расписанию заседания в Трускавце депутаты и чиновники представляют план реформ на 2021-2023 года. Докладывают Владимиру Зеленскому. Но у слуг народа Маргариты Шол и Грищенко Татьяны другие дела", - сказано в сообщении.

Как писала "Страна", на брифинге в Трускавце выступил президент Украины Владимир Зеленский. Он обвинил спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова в двойной игре и отказе голосовать за решения СНБО.

Зеленский также сказал, что не планирует увеличивать свои полномочия через Конституцию и выразил желание встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, но отметил, что ему мешает окружение президента России.