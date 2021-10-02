Заседание фракции "Слуги народа" в Трускавце закончилось. Впереди - вечеринка.

Перед ней "слуги" в спешке разбегаются по номерам, чтобы переодеться.

Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны" в субботу, 2 октября.

Примечательно, что на мероприятии диджей-Арахамия собирается миксовать молодежные и диско-песни 80-х годов. При этом большинство народных депутатов мужского пола все ещё в официальных костюмах, но женщины уже надевают вечерние платья.

"Слуги народа" собираются на вечеринку после окончания заседания. Фото: "Страна"

А вот так дамы проходят в зал.

Ранее "Страна" сообщала, что президент Зеленский в Трускавце выступил с инициативой для "слуг" и сказал, что надо чаще встречаться. Владимир Зеленский предложил "слугам народа" встречаться в Трускавце раз в полгода.

Также мы информировали, что спикер "Слуги народа" Юлия Палийчук заявила, что на заседании фракции обсудили вопрос отставки спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Теперь уже официально главный упор по итогам заседания фракции "Слуга народа" делается на отставке Дмитрия Разумкова с поста руководителя парламента.