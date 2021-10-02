Народный депутат от фракции "Слуга народа" Алексей Устенко рассказал "Стране" о главных итогах работы с президентом Владимиром Зеленским и основных ожиданиях от обсуждения кадровых вопросов.

"Определён план действий на два года вперёд. Важно, что в этих группах мы поговорили по поводу того, как мы будем видеть следующие законопроекты, какое будет решение, какие будут направления. Это основное, что и требовалось", - поделился он.

Кроме этого, Устенко рассказал, чего стоит ожидать в кадровых изменениях. По мнению нардепа, в правительстве есть несколько министров, которых можно заменить.

"Мне казалось, что есть министры, которые слабоваты и плохо выполняют свои функции, там, где есть недоработки. Мне кажется, что Малюська он где-то хуже, чем кто-то другой. Потому что, условно, у нас все равно есть проблема с рейдерством и антирейдерской комиссией. Наверное, Таран - кто-то должен быть более серьезный. Возможно, госпожа Верещук классно подошла бы на должность министра обороны. Я думаю, Уруский не до конца выполняет все, потому что Минстратег так и не стал передовиком в нашей промышленности и нет чётких инициатив, кроме локализации продвижения нашего экспорта", - сказал нардеп.

Впрочем, по словам нардепа, кадровые вопросы скорее всего будут рассматривать на следующей неделе, а не сегодня.

"Я не уверен, насколько мы сегодня успеем это сделать. Возможно, в понедельник или в какие-то другие дни. По-моему, сегодня никаких кадровых вопросов не будет", - резюмировал он.

Напомним, сейчас в Трускавце проходит выездной съезд фракции "Слуга народа" с участием президента Украины Владимира Зеленского. Глава государства оценил работу фракции на три с плюсом.

Также сообщалось, что в Трускавце уже собрали более 150 подписей "слуг" за отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова.