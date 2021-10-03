Президент Украины Владимир Зеленский, подводя итоги встречи со своей партией "Слуга народа" в Трускавце заявил, что не намерен менять Конституцию ради усиления своих полномочий.

Трансляция велась на телеканале "Дом" в Facebook.

"Я считаю, что это искусственный вопрос. У нас монобольшинство. Это аналог Коалиции. Это и есть наша возможность. Должности от монобольшинства... И Дмитрий Александрович (спикер Разумков - Ред.) был человеком, которого выдвигала именно "Слуга народа". И именно мы голосовали за то, чтобы он был спикером. Он человек из партии. Был. Он сам так говорит - был. Поэтому я не совсем понимаю, о какой концентрации власти вы говорите. Все, что у нас есть - все это у нас и было. Большего ничего нет. Но и меньшей власти быть не может. Потому что она такая. Нам это все предоставил народ Украины своим голосованием и поддержкой", - уточнил он.

Напомним, в ходе этого же брифинга Зеленский обвинил председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова в том, что тот ведёт свою политическую игру, отстроился от партии и мешает "слугам" проводить свою линию.

Также мы писали о том, как "Слуги народа" раздали сами себе награды за свою работу в Раде.