Действующий спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, которого президент Украины Владимир Зеленский обвинил в двойной игре и отказе голосовать за решения СНБО, напомнил о процедуре отзыва с должности председателя Верховной Рады.

Об этом он сообщил на заседании Согласительного совета Рады 4 октября.

Разумков заявил, что пока за ним сохраняется пост спикера Верховной Рады, она будет работать по закону и регламенту.

"Я видел в СМИ информацию о том, что голосование может состояться во вторник-среду. Хотел бы всем напомнить, что мы живем с вами по регламенту. И процедура, в том числе отзыва с должности председателя Верховной Рады Украины, происходит по регламенту, согласно 76, 77 статьям, иного не будет. Пока я председатель Верховной Рады, здесь будет работать закон", - сказал Разумков.

"Затем, что будет - посмотрим. Можем делать так, как это было в позапрошлый четверг. Но пока регламент и Конституция будут работать и в стенах Верховной Рады, и за ее пределами", - добавил он.

В соответствии с регламентом, решение о включении в повестку дня сессии Верховной Рады вопроса об отзыве с должности председателя ВР принимается на пленарном заседании, следующим за днем внесения такого предложения. В то же время Верховная Рада дает поручение Счетной палате провести финансовую проверку выполнения сметы ВР в текущем году.

Рассмотрение вопроса об отзыве председателя Верховной Рады с должности по решению большинства народных депутатов от конституционного состава ВР включается в повестку дня сессии Верховной Рады в определенный ею день, но не позднее чем на 10-й день после включения этого вопроса в повестку дня сессии.

Напомним, что подписные листы по вопросу об отзыве с должности председателя Верховной Рады Украины были направлены Разумкову сначала от фракции, затем от председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии. По словам Разумкова, подписные листы были выданы двумя пакетами документов в тот же день.

Как сообщала "Страна" 2-3 октября народные депутаты от "Слуги народа" на выездном собрании фракции в Трускавце собрали более 150 подписей под коллективной инициативой об отзыве председателя Верховной Рады Разумкова.

Процедуру отзыва Разумкова с поста спикера Верховной Рады готовились начать сегодня, 4 октября, накануне дня рождения Дмитрия Александровича.