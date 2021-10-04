Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров в комментарии "Стране" заявил, что руководство страны пока не будет реагировать на скандал с офшорами президента.

"Быстрой реакции не будет", - коротко ответил "Стране" Никифоров.

Напомним, 3 октября вышел фильм-расследование про офшоры президента Украины Владимира Зеленского. В фильме рассказывают о том, как глава государства создал успешный бизнес и спрятал его доходы в офшорах. Помимо прочего, по данным журналистов, у "Квартала 95" подписан контракт с "1+1" (принадлежащим Игорю Коломойскому) до 2022 года.

Также "Страна" подробно разбиралась, что стало известно об офшорах Зеленского и какие последствия теперь его ожидают. Кроме компаний, которые Зеленский и его семья декларировали официально, в офшорах, как оказалось, действуют и менее публичные фирмы. С которых окружение президента - и не исключено, что и он сам - продолжают получать теневые доходы.

При чем формально Зеленский и его супруга вышли из офшорных фирм, которые контролируют элитную недвижимость в Лондоне. Однако фактически эта собственность никуда из орбиты "Квартала" не ушла.