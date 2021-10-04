Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова посмотрела фильм-расследование про офшоры президента Владимира Зеленского, где ее обвинили в торможении расследования по вымыванию Коломойским средств из "Приватбанка". Она заявила, что информация, которая касается деятельности "Приватбанка", находится в распоряжении НАБУ.

Об этом Генпрокурор написала на своей странице в Facebook.

"Информация, имеющая отношение к деятельности "Приватбанка", давно находится в распоряжении наших коллег из НАБУ, проверялась раньше, и проверяется сейчас практически "под микроскопом". Иными словами, для работников правоохранительной системы весь этот материал не стал и не мог стать сюрпризом", - заявила Венедиктова.

При этом она считает, что в фильме пытаются намекнуть на то, что Офис Генпрокурора замедляет расследование дел относительно "Приватбанка" и это является спекуляцией.

"Лично я взяла на себя ответственность сдвинуть с мертвой точки расследование этих уголовных производств. Аудитория уже не вспомнит все подробности и сложности, с которыми мы сталкивались: от нежелания или, если хотите, страха правоохранителей принимать процессуальные решения, к сердечным приступам у экспертов", - написала Генпрокурор.

Кроме того, Венедиктова отрицает, что "утечка" информации о возможном сообщение о подозрении одному из фигурантов дела "Приватбанка" произошла из стен Офиса Генпрокурора.

Напомним, 3 октября в YouTube вышел фильм-расследование про офшоры президента Украины Владимира Зеленского.

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