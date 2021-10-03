Международный консорциум журналистов-расследователей, который финансирует один из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры". Оно включает информацию о причастности лидеров стран к офшорным схемам. В нем фигурируют данные о Владимире Зеленском.

Об этом сообщает РИА Новости.

До публикации консорциум называл это расследование своим самым масштабным разоблачением финансовых тайн. Для досье использовались репортажи более 600 журналистов из 117 стран и данные из более чем 11,9 миллиона файлов, полученные в результате утечки.

В 2016 году по итогам его расследования были обнародованы "Панамские документы". Их опубликовала немецкая Sueddeutsche Zeitung. В них ссылались на материалы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые, как утверждала газета, свидетельствуют о причастности мировых лидеров и их приближенных к офшорным схемам. Аутентичность "панамских бумаг" официально не была подтверждена, а сама Mossack Fonseca заявила, что отказывается заверить их подлинность, и назвала действия журналистов преступлением.

Ранее "Страна" рассказывала, что говорится в "Панамских документах" об офшорных сбережениях Петра Порошенко.

Мы также приводили реакцию мирового сообщества на появление "Панамских документов".