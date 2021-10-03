В воскресенье, 3 октября, на Ютуб вышел фильм-расследование об офшорах президента Украины Владимира Зеленского. Его сняли журналисты "Слидство.info".

Телеграм-канал "Политика Страны" выделил пять главных моментов картины.

На Зеленского и его партнёров зарегистрированы оффшорные фирмы. При этом Зеленский перед выборами из них вышел (переписав их преимущественно на Сергея Шефира), но дивиденды все равно фирма его семьи продолжила получать, что может указывать на фиктивность выхода из совладельцев офшорной компании. На счета этих фирм начиная с 2012 года структуры олигарха Игоря Коломойского перечислили 40 миллионов долларов. Как минимум это означает, что Зеленский скрывал свои доходы в офшорах, чтобы не платить налоги в Украине (к слову, Зе-команда продолжает это делать и сейчас, когда Зеленский президент, так как офшоры по-прежнему функционируют). Ситуация может быть гораздо хуже, поскольку перечислившие 40 миллионов долларов компании - те самые, которые фигурируют в деле о выводе средств из Приватбанка и их отмывании. То есть вполне может быть, что фирмы Зеленского были участниками схемы по отмыванию средств Приватбанка. На это в частности указывает нетипичное для обычных коммерческих транзакций (если бы, например, Коломойский платил просто за концерты "Вечернего Квартала" на "1+1") количество посредников и то, что деньги шли на пополнение уставного капитала. Сергей Шефир купил и оформил на себя очень дорогие квартиры в Лондоне.

В целом из расследования складывается ясное понимание, что Зеленский уклонялся от уплаты налогов в Украине (а его команда продолжает делать это до сих пор), а, возможно, и прямо участвовал вместе с Коломойским в разграблении Приватбанка.

Как сообщала "Страна", директор Малой оперы, где должна была пройти презентация фильма-расследования, за несколько часов до нее отказался предоставлять помещение, сославшись на ремонт и отсутствие света.

Одновременно с украинскими расследователями международная группа тоже опубликовала досье об офшорах лидеров стран. В нем упоминается и Зеленский.

На основе этого досье британская The Guardian написала об офшорах, скрытых активах и квартирах в Лондоне Зеленского и его приближенных.