Досье Пандоры. 5 главных последствий для Зеленского и его окружения после скандала с офшорами
Главный редактор "Страны" Игорь Гужва на своей странице в Facebook написал о последствиях офшорного скандала для Владимира Зеленского.
"В канун экватора президентского срока Порошенко международный консорциум расследователей, связанных с Соросом, опубликовал информацию об оффшорных компаниях разных известных в мире людей (PanamaPapers).
В их число попал и Порошенко, что вызвало большой скандал и положило начало целой серии подобных публикаций о нем и окружении, которые сыграли немалую роль в его поражении на выборах. И в целом сформировали его прочный образ как одного из главных коррупционеров в истории Украины.
В канун экватора президентского срока Зеленского международный консорциум расследователей, связанных с Соросом, опубликовал информацию об оффшорных компаниях разных известных в мире людей ("досье Пандоры").
В их число попал и Зеленский. Статьи о нем уже публикуются в ведущих мировых СМИ, а в Украине о Зе-офшорах сняло фильм Слидство.info.
Причём для Зеленского опубликованная информация потенциально будет иметь намного худшие последствия, чем для Порошенко.
- Зеленский предстаёт как очень мутный тип, который не только уклонялся от налогов через офшоры (как это делал Порошенко), но и, скорее всего, участвовал в криминальных схемах Коломойского по выводу средств из Приватбанка.
- Связка Зеленского и Коломойского ещё раз подтверждена и на Западе станет аксиомой. А заодно и станет аксиомой, что Зеленский продолжает покрывать Коломойского, несмотря на требования США. Разуверить в этом Запад Зеленский может разве что путём ареста Коломойского и всех его активов по делу Приватбанка. Но в таком случае Коломойский вывалит такой массив информации о Зе, что "досье Пандоры" про офшоры покажется невинной детской сказкой.
- Любые заявления Зеленского о борьбе с олигархами после этого фильма будут вызывать ту же реакцию, что и его знаменитый номер с роялем.
- Ситуация в украинском политикуме (который и так лихорадит из-за попыток Зеленского установить единоличное правление) станет еще более напряжённой. А следовательно - и продолжить линию на концентрацию власти президенту будет сложнее. Сопротивление будет возрастать по самым разным направлениям.
- Публикации о Зеленском на Западе и в Украине продолжатся. С одной стороны это будет элементом шантажа (чтобы делал то, что требуют). С другой стороны - подготовкой почвы под его уход с поста президента. Как это и было в своё время с Порошенко".
Ранее "Страна" приводила материал The Guardian об офшорах, скрытых активах и квартирах в Лондоне Зеленского и его приближенных, основанный на "досье Пандоры".
Мы также публиковали ключевые выводы об аналогичном расследовании украинских журналистов.