Главный редактор "Страны" Игорь Гужва на своей странице в Facebook написал о последствиях офшорного скандала для Владимира Зеленского.

"В канун экватора президентского срока Порошенко международный консорциум расследователей, связанных с Соросом, опубликовал информацию об оффшорных компаниях разных известных в мире людей (PanamaPapers).

В их число попал и Порошенко, что вызвало большой скандал и положило начало целой серии подобных публикаций о нем и окружении, которые сыграли немалую роль в его поражении на выборах. И в целом сформировали его прочный образ как одного из главных коррупционеров в истории Украины.

В канун экватора президентского срока Зеленского международный консорциум расследователей, связанных с Соросом, опубликовал информацию об оффшорных компаниях разных известных в мире людей ("досье Пандоры").

В их число попал и Зеленский. Статьи о нем уже публикуются в ведущих мировых СМИ, а в Украине о Зе-офшорах сняло фильм Слидство.info.

Причём для Зеленского опубликованная информация потенциально будет иметь намного худшие последствия, чем для Порошенко.

Зеленский предстаёт как очень мутный тип, который не только уклонялся от налогов через офшоры (как это делал Порошенко), но и, скорее всего, участвовал в криминальных схемах Коломойского по выводу средств из Приватбанка. Связка Зеленского и Коломойского ещё раз подтверждена и на Западе станет аксиомой. А заодно и станет аксиомой, что Зеленский продолжает покрывать Коломойского, несмотря на требования США. Разуверить в этом Запад Зеленский может разве что путём ареста Коломойского и всех его активов по делу Приватбанка. Но в таком случае Коломойский вывалит такой массив информации о Зе, что "досье Пандоры" про офшоры покажется невинной детской сказкой. Любые заявления Зеленского о борьбе с олигархами после этого фильма будут вызывать ту же реакцию, что и его знаменитый номер с роялем. Ситуация в украинском политикуме (который и так лихорадит из-за попыток Зеленского установить единоличное правление) станет еще более напряжённой. А следовательно - и продолжить линию на концентрацию власти президенту будет сложнее. Сопротивление будет возрастать по самым разным направлениям. Публикации о Зеленском на Западе и в Украине продолжатся. С одной стороны это будет элементом шантажа (чтобы делал то, что требуют). С другой стороны - подготовкой почвы под его уход с поста президента. Как это и было в своё время с Порошенко".

Ранее "Страна" приводила материал The Guardian об офшорах, скрытых активах и квартирах в Лондоне Зеленского и его приближенных, основанный на "досье Пандоры".

Мы также публиковали ключевые выводы об аналогичном расследовании украинских журналистов.