Народного депутата Людмилу Буймистер, которая проголосовала против законопроекта об олигархах, собираются исключить из фракции "Слуга народа".

Об этом глава партии Александр Корниенко рассказал на брифинге в понедельник, 4 октября.

"Это депутат, которая не голосовала за закон об олигархах, точнее голосовала красной кнопкой, и это является красной линией. Это Людмила Буймистер, мажоритарщица по Киеву. Исключение ее из фракции, как и ее самостоятельный выход, не приведет к сложению мандата. Думаю, что этот вопрос тоже нужно ставить в повестку дня", – сказал глава партии Александр Корниенко.

"Об исключении Буймистер, которая уже неоднократно голосовала в разрез установкам партии, говорят давно. Но сейчас для руководства "слуг" важно показать, что будет с отступниками накануне голосования за отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова", - комментирует ситуацию телеграм-канал "Политика страны".

Ранее Людмила Буймистер рассказала "Стране" о своем отношении к возможному исключению из фракции.

Напомним, фракция "Слуга народа" инициировала отзыв с должности спикера парламента Дмитрия Разумкова. Спикера уже удалили из фракционного чата.