В "Слуге народе" собираются исключить из фракции Буймистер, которая не голосовала за закон об олигархах
Народного депутата Людмилу Буймистер, которая проголосовала против законопроекта об олигархах, собираются исключить из фракции "Слуга народа".
Об этом глава партии Александр Корниенко рассказал на брифинге в понедельник, 4 октября.
"Это депутат, которая не голосовала за закон об олигархах, точнее голосовала красной кнопкой, и это является красной линией. Это Людмила Буймистер, мажоритарщица по Киеву. Исключение ее из фракции, как и ее самостоятельный выход, не приведет к сложению мандата. Думаю, что этот вопрос тоже нужно ставить в повестку дня", – сказал глава партии Александр Корниенко.
"Об исключении Буймистер, которая уже неоднократно голосовала в разрез установкам партии, говорят давно. Но сейчас для руководства "слуг" важно показать, что будет с отступниками накануне голосования за отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова", - комментирует ситуацию телеграм-канал "Политика страны".
Ранее Людмила Буймистер рассказала "Стране" о своем отношении к возможному исключению из фракции.
Напомним, фракция "Слуга народа" инициировала отзыв с должности спикера парламента Дмитрия Разумкова. Спикера уже удалили из фракционного чата.