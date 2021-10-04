Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия удалил из фракционного чата своего однопартийца председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова и назвал его "оппозиционным политиком".

Скриншот переписки "слуг" обнародовал Тelegram-канал PavlovsyNews.

"Коллеги, удалил ДА (Дмитрия Анатольевича - Ред.) из всех чатов, после того, как главы комитетов увидели риторику и поведение на Согласительном. Присутствие оппозиционных политиков в чатах чужих фракций не вариант", - написал Арахамия.

Напомним, фракция "Слуга народа" инициировала отзыв с должности спикера парламента Дмитрия Разумкова. Председатель заявил о желании лично обсудить с фракцией вопрос своей возможно отставки, однако "слуги" отказались с ним встретиться, заявив, что в такой встрече нет смысла.

Также сообщалось, что в "Слуге народа" уже назвали главным кандидатом на пост главы Верховной Рады Руслана Стефанчука, который в настоящий момент занимает должность вице-спикера Верховной Рады. При этом во фракции не исключают, что Дмитрий Разумков после его отставки может пойти в оппозицию.

Ранее мы писали, что пленарное заседание по отставке Разумкова проведет нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев.