Пленарное заседание по увольнению Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады вероятно будет проводить нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев, который не подписывал подписные листы об отставке нынешнего спикера.

Об этом сообщил председатель партии Александр Корниенко во время брифинга, пишет "112 Украина".

"Должен проводить (пленарное заседание, - Ред.) или первый заместитель, или депутат, который не подписывал. Мы склоняемся ко второму варианту, чтобы не было никаких инсинуаций, конфликтов интересов. Мы готовы выставить независимого депутата от себя, это, скорее всего, будет Гетманцев, который не подписывал те подписные листы, это тоже требование регламента - если ты не подписываешь, то ты можешь тогда проводить заседание", - сказал Корниенко.

Ранее Корниенко подтвердил слова главы депутатской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии о необходимости перенимать опыт коммунистов Китая.

Напомним, на выездном заседании фракции "СН" глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев получил специальную премию за "количество и качество", как председатель комитета, который провел наибольшее число реформ. На самом деле комитет Гетманцева сейчас продвигает принятие скандальных правок в Налоговый кодекс о повышении налогов и расширении полномочий налоговиков.