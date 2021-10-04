Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков ответил на все обвинения, прозвучавшие в его адрес со стороны народных депутатов от фракции "Слуга народа", инициировавших его отставку, а также со стороны президента Украины Владимира Зеленского, который обвинил Разумкова в двойной игре и отказе голосовать за решения СНБО.

Спикер дал подробные ответы на сегодняшнем брифинге, сообщает Телеграм-канал "Политика Страны".

Так, по поводу заявления Зеленского о том, что спикеру не нужно было выносить тему отставки на публику, Разумкова заявил, что его отставка является публичным делом, а услугами политтехнологов он не пользуется.

"Я не пользуюсь советами советников, и остальным я не советовал бы их слушать, потому что советники очень часто могут завести не на ту дорогу", - с явным намеком ответил Разумков.

По поводу заявления президента, что Разумков оторвался от команды, он ответил так: "Я больше за конкретику. От чего я оторвался? Давайте поднимем нашу программу, я точно помню, как она создавалась. Если мы говорим по санкциям СНБО - я не помню, чтобы в программе говорилось о том, чтоб будем вводить санкции СНБО вместо судов", - заявил Разумков.

По поводу обвинений, что он не голосовал за санкции СНБО против СМИ (в том числе и против "Страны") и против оппозиции, Разумков сказал, что, по его мнению, СНБО в принципе не может вводить санкции против украинских граждан. И любые обвинения против них (например, в связях с террористами) должны быть доказаны через суд.

Напомним, в ПАСЕ также раскритиковали санкции СНБО против украинских СМИ и предложили создать комиссию по оценке свободы слова.

Также мы писали о том, как Зеленский вступил в перепалку со "слугами народа", которые были против отставки Разумкова. "В Раду вы попали благодаря мне, а не Разумкову", - резко заявил президент.