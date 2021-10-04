Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, что фракция "Слуга народа", которая инициировала его отзыв с должности, отказалась встретиться с ним, чтобы обсудить вопрос его отставки с должности председателя Верховной Рады.

Об этом он сказал во время заседания Согласительного совета в понедельник, 4 октября.

"Действительно, была предложена встреча фракции "Слуга народа" сегодня на 18:00 относительно инициативы, которая поступила от коллег, об отзыве с должности председателя Верховной Рады. Я получил официальное письмо об отказе, что смысла в такой встрече нет", - заявил Разумков.

Он также добавил, что готов обсудить с другими депутатскими фракциями и группами свою работу за 2 года, чтобы услышать замечания и предложения.

Напомним, ранее Разумков заявил, что отзыв председателя Верховной Рады будет происходить строго по регламенту.

Тем временем в "Слуге народа" уже назвали главным кандидатом на пост главы Верховной Рады Руслана Стефанчука, который в настоящий момент занимает должность вице-спикера Верховной Рады.