Совет национальной безопасности и обороны Украины запустил в тестовом режиме сайт, на котором появятся данные о физических и юридических лицах, против которых были введены санкции. Известно, что в санкционный список СНБО уже попали 3 960 физических лиц и 1 848 юридических лиц.

Пока пользователи могут оценить лишь внешний облик ресурса, поскольку по состоянию на 12:30 вторника, 5 октября, информация о попавших под санкции СНБО на сайте доступна не была.

"Портал находится в режиме тестовой эксплуатации", - указано на сайте.

Напомним, с февраля 2021 года СНБО стал ключевым органом власти в Украине. Почти в еженедельном режиме он принимает решения, которые ломают судьбы людей, вводит санкции против граждан Украины, лишая их конституционных прав, без суда и следствия закрывает СМИ (в том числе и "Страну"), отбирает предприятия.

Все эти решения принимаются в закрытом режиме, группой из 23 человек. Подавляющее большинство из которых - это назначенцы или самого президента Владимира Зеленского, или подконтрольного ему парламента. Подробнее о механизме введения санкций СНБО можно почитать здесь.

Также мы сообщали, как киевлянку дважды по ошибке отправили под санкции СНБО.