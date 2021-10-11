Европейский Союз включит в санкционный список восьмерых человек за подрыв территориальной целостности Украины. Речь идет о тех, кто работает в судебном секторе Крыма. Об этом сообщает брюссельский корреспондента "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.



"ЕС только что согласился добавить еще 8 человек за подрыв территориальной целостности Украины в свой список санкций. Все они в основном работают в судебном секторе Крыма. Имена в официальном журнале ЕС позже сегодня. Теперь в списке будет 185 человек + 48 организаций", - написал журналист.

Напомним, на днях Верховная Рада призвала Европейский парламент признать перспективу членства Украины в ЕС, кроме того усилить санкции против России и остановить российский газопровод "Северный поток-2".

Как сообщалось, во время визита в Польшу президент Владимир Зеленский подписал со своим польским коллегой Анджеем Дудой декларацию о европейской перспективе Украины. В документе говорится, в частности, о намерениях Украины подать заявку на членство в ЕС после выполнения ряда условий, и в этом стремлении Киев может рассчитывать на поддержку Польши.

Кроме того сообщалось, что в Европарламенте прокомментировали возможные сроки вступления Украины в ЕС.