Американская сторона исключила одного россиянина из санкционного списка в обмен на аналогичный жест со стороны Москвы, которая разрешила заместителю госсекретаря США Виктории Нуланд посетить Москву.

Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

"Это (визит. - Ред) было их желание. Она действительно была в санкционных списках, это предполагает то, что человек не может пересечь границу. Они включали российских представителей, международников, в свои санкционные списки. Поэтому в данном случае этот вопрос был решен на паритетных началах", - сказала Захарова.

В эфире радиостанции "Говорит Москва" представитель ведомства также сообщила, что число выведенных из-под санкций граждан симметрично - по одному человеку с каждой стороны. При этом Захарова не уточнила, с кого именно Вашингтон снял ограничения.



Напомним, Нуланд принимала активное участие в украинском Евромайдане, часто посещая Киев в разгар акций протеста, а с 2019 года находилась в черном списке Москвы. Ей было запрещено въезжать на территорию России.

Визит Нуланд в Москву пройдет с 11 по 13 октября. Она встретится с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым.

Ранее в Москве назвали условия, на которых выдадут визу Виктории Нуланд из "черного списка". В России потребовали снять ограничения с ряда дипломатов. В частности, речь шла о специалисте департамента нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константине Воронцове, который с осени 2019 года не мог получить американскую визу. Помимо Воронцова американские визы не получили еще несколько российских дипломатов, представителей "Роскосмоса" и Минобороны.