В России потребовали снять ограничения с ряда дипломатов в обмен на выдачу визы заместителю госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд для поездки в Москву. На данный момент Нуланд находится в "черных списках" российского правительства. Но Россия готова выдать ей визу, если американцы выдадут визы российским дипломатам.

Об этом сообщает "Коммерсантъ".

По данным издания, российская сторона требует, чтобы Америка, в частности, выдала разрешение на въезд специалисту департамента нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константину Воронцову. С осени 2019 года Воронцов не может получить американскую визу.

Впрочем, помимо Воронцова, американские визы не получили еще несколько российских дипломатов, представителей "Роскосмоса" и Минобороны.

Напомним, Виктория Нуланд планирует прилететь с рабочим визитом в Россию. Согласованием этого вопроса в настоящее время занимаются в Вашингтоне и Москве. Точная дата визита Нуланд в Российскую Федерацию пока не известна.

Ранее мы писали, что Нуланд обвинила Москву в разгуле украинской коррупции. Она заявила, что США и Европа должны выступить единым фронтом в усилиях по сдерживанию России. А во-вторых, она заявила, что Москва активно использует тему коррупции, чтобы ослабить Украину.