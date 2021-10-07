Глава Офиса президента Андрей Ермак провел беседу с заместительницей государственного секретаря США по политическим делам Викторией Нуланд. Стороны кроме прочего обсудили участие США в процессе мирного урегулирования конфликта на Востоке Украины.

Об этом Ермак написал в своем Твиттере 7 октября.

"Провел конструктивный разговор с заместителем госсекретаря. Обсудили ситуацию с безопасностью вокруг Украины, перспективы диалога в формате Нормандской четверки, важность усиления роли США в переговорном процессе по мирному урегулированию на Востоке Украины", - говорится в твите.

О своем желании видеть США участником процесса урегулирования кризиса на Донбассе, в том числе в Нормандском формате, не раз заявлял Владимир Зеленский.

Также не в первый раз эту тему обсуждают Ермак с Нуланд. Так, в июле он уже говорил с ней по поводу участия США в урегулировании ситуации на Донбассе, о чем тогда сообщил Алексей Арестович.

А месяц назад вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Штаты намерены участвовать в решении конфликта на Донбассе и видят свою роль ключевой в этом вопросе.