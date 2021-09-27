Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что Киев работает над тем, чтобы встреча Нормандской четверки прошла до окончания каденции федерального канцлера Германии Ангелы Меркель.

Об этом Ермак сказал 27 сентября в эфире передачи "Свобода слова на ICTV".

По его словам, консультации в Норманском формате активно продолжаются.

"Продолжаются консультации в Нормандском формате: как видеоконференции, так и реальные встречи между сторонами. Мы сегодня работаем над тем, чтобы встреча лидеров Нормандского формата состоялась еще до окончания каденции Меркель. И мы считаем, что это было бы очень справедливо, потому что она действительно очень много для этого сделала. У нас сегодня есть только два свидетеля, которые помнят и присутствовали во время подписания Минских соглашений, поэтому для нас очень важно, чтобы такая встреча состоялась в ближайшее время", - объяснил Ермак.

Он также напомнил, что Владимир Зеленский призвал российского президента к прямым переговорам.

"Это важно, чтобы переговоры состоялись. Но официальных лиц России постоянно не устраивает повестка дня. Но если есть желание прекратить войну, надо садиться и разговаривать", - считает Ермак.

В августе "Страна" рассказывала, что Меркель назвала Россию участником конфликта на Донбассе и похвалила Украину за то, что та отказывается разговаривать с сепаратистами.

А неделю назад Германия и Франция предложили России назвать саму себя агрессором.