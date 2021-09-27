Киев хочет провести встречу Нормандской четверки до того, как закончатся полномочия Меркель
Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что Киев работает над тем, чтобы встреча Нормандской четверки прошла до окончания каденции федерального канцлера Германии Ангелы Меркель.
Об этом Ермак сказал 27 сентября в эфире передачи "Свобода слова на ICTV".
По его словам, консультации в Норманском формате активно продолжаются.
"Продолжаются консультации в Нормандском формате: как видеоконференции, так и реальные встречи между сторонами. Мы сегодня работаем над тем, чтобы встреча лидеров Нормандского формата состоялась еще до окончания каденции Меркель. И мы считаем, что это было бы очень справедливо, потому что она действительно очень много для этого сделала. У нас сегодня есть только два свидетеля, которые помнят и присутствовали во время подписания Минских соглашений, поэтому для нас очень важно, чтобы такая встреча состоялась в ближайшее время", - объяснил Ермак.
Он также напомнил, что Владимир Зеленский призвал российского президента к прямым переговорам.
"Это важно, чтобы переговоры состоялись. Но официальных лиц России постоянно не устраивает повестка дня. Но если есть желание прекратить войну, надо садиться и разговаривать", - считает Ермак.
В августе "Страна" рассказывала, что Меркель назвала Россию участником конфликта на Донбассе и похвалила Украину за то, что та отказывается разговаривать с сепаратистами.
А неделю назад Германия и Франция предложили России назвать саму себя агрессором.