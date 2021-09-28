В Кремле, как и ранее в Киеве, заявили, что неплохо было бы провести встречу лидеров Нормандской четверки до окончания каденции канцлера Германии Ангелы Меркель. При этом в РФ добавили, что есть риск не успеть, так как к саммиту необходимо хорошо подготовиться.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пишет "Интерфакс-Украина".

"Нам известно, действительно, такое пожелание с разных сторон, не только со стороны Киева, высказывалось, и, действительно, это было бы хорошо. Но здесь есть очень важное "но". Как мы и говорили, провести саммит ради саммита нет никакого смысла, он должен быть подготовлен, тем более в условиях острой дефицитности каких-либо результатов выполнения ранее достигнутых договорённостей", - сказал Песков.

По его словам, подготовкой этого потенциального саммита и занимаются и министерства иностранных дел Германии, России, Украины и Франции и политсоветники.

"Но пока похвастаться особыми результатами мы не можем", - добавил пресс-секретарь президента РФ.

Напомним, днем ранее глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что Киев работает над тем, чтобы встреча Нормандской четверки прошла до окончания каденции федерального канцлера Германии Ангелы Меркель.

Ранее мы писали, что Меркель назвала ничтожным прогресс в реализации соглашений об урегулировании конфликта на Донбассе.

А перед этим, как сообщалось, канцлер Германии назвала Россию участником конфликта на Донбассе и похвалила Украину за то, что та отказывается разговаривать с сепаратистами.