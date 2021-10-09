Заместитель Госсекретаря США Виктория Нуланд, находящаяся под российскими санкциями, приедет в Москву на следующей неделе. Дату визита сообщили в Госдепе.

"Нуланд отправится в Москву 11 октября, чтобы встретиться с высокопоставленными представителями и обсудить спектр двусторонних, региональных и международных проблем", - говорится в сообщении.

Одной из тем обсуждения на встречах Нуланд в Москве может стать Украина. По словам источников, американский дипломат может встретиться с заместителем главы администрации президента России, переговорщиком от Кремля по Донбассу Дмитрием Козаком.

Перед поездкой в Россию Виктория Нуланд провела разговор с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком. Среди прочего они обсудили участие США в процессе урегулирования конфликта на Востоке Украины.

Ранее в Москве назвали условия, при которых могут вычеркнуть Нуланд из санкционного списка и выдать ей визу - если американцы выдадут визы российским дипломатам.

Москва и Вашингон обсуждали детали рабочего визита заместителя госсека США. Ходила информация, что это может быть ноябрь. Однако в итоге встречу назначили на октябрь.