Верховная Рада призвала Европейский парламент признать перспективу членства Украины в ЕС, кроме того усилить санкции против России и остановить российский газопровод "Северный поток-2".

Соответствующее заявление "О приоритетных вопросах интеграции Украины в ЕС" принял парламент на заседании в пятницу, 8 октября.

В заявлении парламента от 5 октября говорится следующее:

Рада призывает к признанию перспективы членства Украины в ЕС в соответствии со статьей 49 Договора о Европейском Союзе;

Рада призывает Европейский парламент безотлагательно рассмотреть на пленарной сессии и принять меры для запрета проекта "Северный поток-2" как противоречащего нормам Третьего энергетического пакета ЕС, принципам Энергетического сообщества, который несет риски для энергетической безопасности Европы;

Рада призывает к ужесточению санкций против Российской Федерации в связи с незаконной выдачей Россией паспортов гражданам Украины и принудительное привлечение украинских граждан к участию в выборах в Российской Федерации;

Напомним, во время визита в Польшу президент Владимир Зеленский подписал со своим польским коллегой Анджеем Дудой декларацию о европейской перспективе Украины. В документе говорится, в частности, о намерениях Украины подать заявку на членство в ЕС после выполнения ряда условий, и в этом стремлении Киев может рассчитывать на поддержку Польши.

Кроме того сообщалось, что в Европарламенте прокомментировали возможные сроки вступления Украины в ЕС.