Новый офшорный скандал, разразившийся после публикации "Пандора пейперс", ощутимо бьет по мировому имиджу Украины, которую теперь воспринимают как "страну офшоров". Об этом в соцсети написал экс-глава украинского МИД Павел Климкин.

"Во всей истории с офшорами мне очень не нравятся таблички, которые обошли весь мир. Из них четко видно, что Украина на первом месте по количеству тех, кто этими офшорами пользуется. Мы для всего мира - "страна офшоров", - написал он в Facebook.

Климкин считает сложившуюся ситуацию несправедливой, но при этом высказал сомнения в том, что теперь с Киевом будут серьезно обсуждать перспективы членства страны в ЕС и НАТО.

"Кто будет серьезно с нами разговаривать о членстве в НАТО и ЕС, если даже украинцы не доверяют своей стране? Кто будет доверять тем, кто не доверяет себе? Ущерб от этой офшорной истории для имиджа Украины трудно даже оценить. Это будет еще долго нас доставать", - считает бывший министр иностранных дел Украины.

Напомним, Международный консорциум журналистов-расследователей опубликовал "Досье Пандоры". Основываясь на самой масштабной в истории утечке файлов из офшоров, они выявили секретные сделки и скрытые активы более 330 политиков, высокопоставленных чиновников и звезд шоу-бизнеса в более чем 90 странах. В нем фигурируют данные о Владимире Зеленском , речь идет о том, как будущий глава государства прятал доходы в офшорах, а также был связан со скандальным украинским олигархом Игорем Коломойским.

"Страна" публиковала ключевые выводы об аналогичном расследовании украинских журналистов.

Между тем в Офисе президента заявили, что руководство страны пока не будет реагировать на скандал с офшорами президента.

Также мы разбирались, как новый офшорный скандал ударит по президенту и его окружению. Помимо компаний, которые Зеленский и его семья декларировали официально, в офшорах, как оказалось, действуют и менее публичные фирмы. С которых окружение президента - и не исключено, что и он сам - продолжают получать теневые доходы.