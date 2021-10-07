Национальный совет по телевидению и радиовещанию по требованию СБУ провел внеплановую проверку телеканала "Перший незалежний" и признал его структуру собственности якобы "непрозрачной". Это ставит телеканал под угрозу новых санкций.

Об этом сообщает пресс-служба "Першого незалежного".

По требованию сотрудников СБУ Нацсовет провел проверку и структура собственности телеканала "Перший незалежний" была признана "непрозрачной".

"Не секрет, что Банковая ежедневно требует от подконтрольного им Нацсовета немедленно закрыть канал. Однако регулятор не может даже формально вынести "Першому Незалежному" никаких предупреждений по эфирной деятельности, так как канал цинично и незаконно отключен от эфира по незаконному письму СБУ и Нацсовета. Теперь эти органы пошли ещё дальше и выражают свою незаконные претензии к якобы "непрозрачной" структуре собственности канала.

Причиной тому является позиция канала по объективному освещению деятельности власти. Мы освещаем и наличие офшорных счетов у Владимира Зеленского, и избиение журналистов представителем команды Зеленского – главой набсовета Укрэксимбанка Мецгером, и отсутствие мира на Донбассе, блокирование властью процесса освобождения удерживаемых лиц и катастрофическую ситуацию с ценами на газ для населения.

Мы считаем действия СБУ и Нацсовета очередным циничным и незаконным актом нападения на свободу слова в Украине, о чем проинформируем профильные организации, организации журналистов, мониторинговые комитеты ООН, Freedom House, европейские структуры, ОБСЕ и др.

Ситуацию с нарушением свободы слова в Украине раскритиковали все ведущие международные организации, которые занимаются вопросом свободы слова и прав человека. Только за последние месяцы свою позицию высказали Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), Мониторинговая миссия ООН по правам человека, докладчик ПАСЕ по вопросам свободы СМИ и защиты журналистов, президент Freedom House и др. От Владимира Зеленского напрямую требуют вернуть незаконно закрытые медиа в эфир. Вместо этого власть продолжает давить на СМИ, не останавливаясь ни перед здравым смыслом, ни перед нарушением закона", - сказано в сообщении.

Напомним, 60% телеканала принадлежит нардепу от ОПЗЖ и главе комитета Рады по свободе слова Нестору Шуфричу, а 40% - журналистам канала.

Сам Шуфрич уже отреагировал на эти события. Он заявляет о готовности ответить на все вопросы Нацсовета, а также СБУ:

"Нацсовет по телевидению и радиовещанию провел выездную проверку телеканала "Перший Незалежный". Основанием для проверки стало очередное письмо СБУ. В результате проверки составлен акт о "непрозрачной структуре собственности канала". Я заявляю, что являюсь мажоритарным собственником "Першого Незалежного", куда уже прозрачнее, и готов ответить на все вопросы как Нацсовета, так и СБУ. Хватит давить на журналистов. Свобода слова - это базовая ценность демократии и я буду ее защищать", - написал Нестор Шуфрич.

Также сообщалось, что в ООН раскритиковали санкции СНБО против украинских медиа.