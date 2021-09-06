YouTube-канал "Першого Незалежного" перешагнул рубеж в 100 тысяч подписчиков и стал обладателем "серебряной кнопки". Журналисты "Першого незалежного" считают очередную победу показателем того, что "свободу слова в Украине невозможно ограничить никакими незаконными санкциями" и обещают, несмотря на давление со стороны власти "продолжать делать свою работу качественно, ежедневно наращивая рейтинги".

Как сообщалось, на днях "Перший незалежний" стал первым телеканалом в Украине с прямым эфиром в Telegram.

Напомним, 2 февраля три телеканала - "112 Украина", NewsOne и Zik были закрыты путем введения санкций против их владельца, народного депутата от фракции "ОПЗЖ" Тараса Козака. Санкции подразумевают отключение телеканалов от вещания.

После этого журналисты трех телеканалов создали "Перший незалежний", однако после выхода в эфир его отключили уже через час. После этого YouTube-аккаунты заблокированных телеканалов ZIK, 112 и NewsOne стали недоступны для пользователей на территории Украины.

Также сообщалось, что журналисты "Першого незалежного" провели акцию под зданием представительства ООН в Украине.