Нестор Шуфрич, нардеп от ОПЗЖ и глава комитета Рады по свободе слова, стал совладельцем телеканала "Перший Незалежний", откликнувшись на просьбу журналистов о защите и поддержке. Доля в компании председателя парламентского Комитета по вопросам свободы слова составляет 60%, а 40% владеет творческий коллектив.

Об этом сообщает 112.ua.

Между Нестором Шуфричем и творческим коллективом было подписано соглашение о невмешательстве в редакционную политику и журналистскую деятельность.

"Телеканал "Перший Незалежний" был создан коллективом незаконно закрытых телеканалов" 112 Украина ", Newsone и ZIK с целью осуществления профессиональной журналистской деятельности, освещения объективных общественно-политических событий в стране, борьбы с цензурой и попытками закрыть рот тем, кто говорит правду. Напомню, что "Перший Незалежний" был отключен без суда - обычным письмом заместителя председателя СБУ. После прекращения эфирного вещания "Перший Незалежний" сохранил свое вещание в YouTube, однако Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания продолжает назначение проверок относительно структуры собственности. Надеемся, поддержка и участие Нестора Ивановича, как председателя Комитета по вопросам свободы слова, в работе "Першого Незалежного" сделают невозможным незаконное давление на телеканал", - заявила ведущая телеканала Диана Панченко.

"Конфликт телеканала "Перший Незалежний" с Нацсоветом по вопросам телевидения и радиовещания, который ставил под сомнение прозрачность владения, побудил меня принять это решение.

Действия Службы Безопасности Украины в отношении телеканала и силовое отключение их контрагентов, обеспечивающих передачу сигнала на спутник, я воспринимаю как нарушение прав журналистов полноценно выполнять свою работу, а также как давление на свободу слова.

Осознаю все риски, которые связаны с этим решением. Рассчитывать на Верховенство права, справедливые суды, к сожалению, в Украине сегодня не приходится. Честно говоря и раньше не сильно приходилось, хотя, так как сейчас, не было, пожалуй, никогда. Тем не менее считаю своим гражданским долгом поддержать журналистский коллектив в его стремлении говорить правду, какой бы она ни была", - написал Нестор Шуфрич на своей странице на ФБ.

Ранее "Страна" писала о том, что сегодня журналисты "Першого незалежного" попросили Комитет Рады защитить канал от нападок власти.

Также мы сообщали, что "Перший незалежний" получил "серебряную кнопку" за 100 тысяч подписчиков в YouTube.