Юлия Мендель вернется на канал "Украина 24".Фото: facebook.com/Iuliia Mendel

Бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель после закрытия своей программы по "деолигархизации" снова возвращается на канал "Украина 24". Она будет колумнистом программы "Реальная политика с Евгением Киселевым".

Об этом сообщает пресс-служба канала.

Каждое воскресенье Мендель будет комментировать события, которые происходят в Украине и мире, рассказывать о своей собственной позиции и точке зрения. Дебютирует в программе она уже в ближайшее воскресенье, 19 сентября, в десять вечера.

"Многие люди воспринимают Юлию Мендель как экс-пресс-секретаря президента. А на самом деле она профессиональная журналистка с большим опытом, работала во многих иностранных СМИ, таких как New York Times или Politico. И это, включая работу в Офисе президента, делает ее мнение интересным и полезным для аудитории", –  заявил Киселев.

Сама Мендель прокомментировала свою новую работу более скромно: "Моя попытка #...".

Мендель будет колумнистом программы Реальная политика. Скриншот из фейсбука

Напомним, весной Юлия Мендель написала заявление об отставки с поста пресс-секретаря главы государства. После этого она написала мемуары "Лицо новой страны. Каждый из нас президент".

Также она была ведущей проекта "Большая деолигархизация" на канале "Украина 24", однако проект закрыли.

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