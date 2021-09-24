Коллектив телеканала "Перший незалежний", открытого журналистами закрытых NewsOne, "112" и Zik, обратился к главе Комитета Рады по вопросам свободы слова Нестору Шуфричу с просьбой защитить канал от нападок власти. Нардеп пообещал сделать все возможное, чтобы помочь журналистам.

Об этом сообщает 112.ua.

В обращении к главе парламентского комитета журналисты пожаловались, что власть лишила канал возможности транслировать свою позицию в телевизионном эфире, а теперь пытается заблокировать его в интернете и всячески мешает его деятельности.

Приводим текст обращения полностью:

"Уважаемый Нестор Иванович!

Команда телеканала "Перший Незалежний" никогда не зависела от мнения властей или групп влияния. На протяжении всего периода нашей деятельности мы ежедневно качественно и планомерно выполняем свою работу для того, чтобы реализовывать право украинцев на доступ к информации.

К сожалению, в современной Украине журналистам невозможно реализовать свое право на профессию, а гражданам – на получение честной и объективной информации. Виной тому - власть, попирающая законы и Конституцию, закрывающая по звонку неугодные СМИ.

В феврале 2021 года, грубо нарушив принцип верховенства права, во внесудебном порядке (из-за решения Совета национальной безопасности и обороны, хотя лишение СМИ лицензий возможно только по решению суда), украинские власти запретили трансляцию трех ведущих информационных телевизионных каналов - "112 Украина", NewsOne и ZiK. В дальнейшем, обычным письмом заместителя председателя СБУ и опять же без суда власть преступно вывела из эфира телеканал "Перший Незалежний", который объединил журналистов трех закрытых каналов, прекратив его вещание уже через час после начала трансляции.

Но мы не сдались и продолжаем выполнять свою работу. У нас есть своя аудитория, которая смотрит нас, несмотря на запреты, в YouTube, Facebook и Telegram.

Наш коллектив обладает всеми необходимыми профессиональными навыками для донесения честной и объективной информации до граждан Украины. Но власть лишила нас возможности транслировать нашу позицию в телевизионном эфире, пытается заблокировать нас в интернете, всячески мешает нашей деятельности.

Мы обращаемся к вам, как к председателю комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова и успешному украинскому предпринимателю, хорошо знающему о трудностях, которые возникают при наличии своего дела, с просьбой взять под свою защиту наш телеканал, предоставить нам возможность делать свое дело. Мы даем в эфир не то, что хочется Банковой, а то, что ждет от журналистов украинский народ – правду о состоянии дел в стране.

Сегодня от нашей совместной деятельности зависит свобода слова в стране.

Только вместе мы поборем диктатуру.

С уважением,

Коллектив телеканала "Перший Незалежний".

Шуфрич обращение журналистов уже получил. Он заявил, что намерен сделать все возможное, чтобы им помочь. Также глава комитета Рады напомнил, что об обеспокоенности по поводу ситуации со свободой слова в Украине из-за незаконного закрытия медиа решением СНБО уже заявляли и международные организации.

"Мне хорошо известно, что закрытием независимых телеканалов возмущены во всем мире. На их защиту стали профильные международные организации, политики и эксперты. Как вы помните, Офис верховного комиссара по правам человека ООН призвал украинскую власть возобновить вещание закрытых СМИ. Также с поддержкой телеканалов и осуждением действий власти выступили и Мониторинговая миссия ООН, и президент организации Freedom House Майкл Абрамовиц, и Совет Европы, в том числе генеральный секретарь Мария Пейченович-Бури, ряд членов Европарламента и множество других международных организаций. Как глава парламентского комитета по вопросам свободы слова, я никогда не оставался в стороне от проблем СМИ, тем более в такое время, когда в Украине буквально вводится цензура. Я отлично понимаю, насколько остро стоит вопрос "Першого незалежного", и намерен сделать все возможное, чтобы помочь журналистам", - сказал Шуфрич.

Напомним, недавно в ООН раскритиковали санкции СНБО против украинских медиа.

Также мы писали о том, что накануне выборов в Германии журналисты незаконно закрытых украинских СМИ обратились к лидерам немецких партий.