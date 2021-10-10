Сегодня, 10 октября, сторонники экс-президента Украины Петра Порошенко организовали акцию под госдачей действующего главы государства Владимира Зеленского, которая находится в Конча-Заспе.

На акции ее участники выдвинули несколько требований к Владимиру Зеленскому.

Участники акции выдвигают несколько требований к Зеленскому. Фото: "Страна"

Так, на плакатах участников упоминается причастность Зеленского к делу вагнеровцев "Тебя будут судить за "Вагнергейт". Кроме этого, активисты выступают и с другими лозунгами, например, "Зеленский - пресс-секретарь Ермака", "Это уже не Квартал-95, а "Аншлаг-аншлаг".

Активисты призывают ввести санкции против Коломойского. Фото: "Страна"

Также сторонники Порошенко на акции вспомнили и про Игоря Коломойского, развернув длинный баннер. Активисты требуют ввести против него санкции.

Первым слово взял экс-нардеп от Народного фронта Игорь Лапин. Он заявил, что одно из самых главных требований - это расследование по "вагнеровцам".

"Зеленский тянет поезд "Украина" не в ту сторону поэтому мы сегодня здесь. Мы требуем прозрачного расследования дела "вагнеровцев". Не секрет, что Марьяна Безуглая лжет, ВСК ничего не расследует. Статья Государственная измена, это статья по которой Зеленский будет сидеть",- заявил Лапин.

После Лапина выступил Георгий Тука, который заявил, что знает многих из команды Зеленского лично.

"Давид Арахамия, если бы я знал, что он будет творить, я бы с ним по- другому говорил тогда в 2014, когда видел его в коридорах Министерства обороны",- заявил Тука.

Напомним, в Козине Киевской области 9 октября неизвестные мужчины попытались прорваться в дом Петра Порошенко. Подтянувшиеся сторонники Порошенко заградили им дорогу, началась потасовка.

Позже "активисты" от близких к Порошенко структур собрались с ответным визитом к дому действующего главы государства Владимира Зеленского.