В Козине Киевской области вечером 9 октября неизвестные мужчины попытались прорваться в дом бывшего президента и лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко. Подтянувшиеся сторонники Порошенко заградили им дорогу, началась потасовка.

Видео массовой стычки опубликовала в Фейсбук соратница Порошенко Ирина Геращенко.

"Титушки, которых ночью набирали в соцсетях на проплаченные "акции", начали прорываться в дом Петра Порошенко. Неплохая картинка накануне саммита Украина-ЕС. Как там говорил Зеленский, он продвигает "агрессивную внешнюю политику"? Забыл добавить про безумную внутреннюю", - написала Геращенко.

Он обвинила в организации акции и использовании на ней детей Банковую. Также депутат сообщила, что во время потасовки "Евросолидарность" обратились к уполномоченной по правам ребенка Дарье Герасименко с требованием немедленно прибыть в Козин и вместе с полицией "обезопасить несовершеннолетних от участия в провокациях".

Сами прибывшие в Козин митингующие заявили, что пришли к Порошенко спросить о его связях с Виктором Медведчуком, которому накануне объявили подозрение в госизмене и пособничестве терроризму за покупку угля в "ЛДНР".

Хозяин дома вышел пообщаться со своими сторонниками и пригрозил Офису президента ответственностью за столкновения. Также он вслед за Геращенко прокомментировал события в Фейсбуке.

"Мы сегодня увидели, что русскоязычные титушки за деньги готовы продать Украину. Этим грязным сценарием, сделанным за деньги, украденные у налогоплательщиков, они пытаются отвлечь внимание, чтобы избежать ответственности. Спасибо ветеранам и активистам, которые не дали этому произойти. Вы все большие молодцы!" - поблагодарил сторонников Порошенко.

А для Банковой он добавил, что та ответит за бездействие правоохранительных органов и за то, что "Офис президента раздает приказы о покупке титушек, посылает их сюда, нанося вред Украине".

"Владимир Александрович, мы вас точно не боимся, а вот вы - боитесь нас", - резюмировал Порошенко.

Ранее "Страна" писала, что генпрокурор Венедиктова и глава СБУ Баканов рассказали о новом подозрении Медведчуку по поводу покупки угля у "ЛДНР" в конце 2014 – начале 2015 года.

Также Венедиктова с Бакановым объявили, что Порошенко и экс-глава НБУ Гонтарева могут стать фигурантами нового дела против Медведчука.