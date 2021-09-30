В партии Петра Порошенко предложили лишить гражданских прав "неправильных", с их точки зрения, граждан.

Депутат от "Евросолидарности" в Одесском горсовете Андрей Вагапов в эфире телеканала "Думская ТВ" хочет по примеру стран Прибалтики ввести "паспорт неграждан" (в Эстонии и Латвии статус "неграждан" давали русскоязычным жителям и они не имели права голосовать на выборах и поражались в других правах).

Так Вагапов прокомментировал реплику ведущей о том, что "из страны необходимо вывезти всех тех, кто до сих пор поддерживает Россию, а именно - половину Бессарабии, половину индустриальных районов", передает Телеграм-канал "Политика "Страны".

"Вывозить никого не нужно, нужно просто ввести паспорт негражданина Украины, как это сделано в таких странах как Латвия, Литва, Эстония", - сказал депутат.

В общем, у Порошенко продолжают разжигать, надеясь на этой теме показать, что он больший националист, чем Зеленский.

Ранее мы рассказывали, о том, что Зеленский и Порошенко выясняют отношения. Все началось с того, "порохоботы решили запустить всеукраинский флешмоб в поддержку черниговского парня, которого сейчас судят за то, что писал на стенах "Зеля х@йло". Сторонники Порошенко призывают всех писать тоже самое. И подают личный пример.

После этого, в Днепре на встречу с Петром Порошенко пришли парни, которые встретили его криками "ты не гетьман, ты х@йло". По данным "Страны" акцию организовали "слуги народа".