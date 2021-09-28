В фактически развалившейся фракции “Голоса” в Верховной Раде снова бурление. Председатель фракции Ярослав Железняк опять обвинил внутрифракционных оппонентов из группы “Справедливость” в договоренностях с Офисом президента (ОП). На этот раз он озвучил целый список условий, на которых “Справедливость”, по его данным, договорилась с Банковой помогать голосами за важные для той законопроекты.

Железняк утверждает, что, помимо прочего, члены неформальной группы получат помощь в создании нового "патриотического" политпроекта, ориентированного на Западную Украину, а также обещают проголосовать за отставку спикера Рады Дмитрия Разумкова, которая сейчас готовится Офисом президента.

В “Справедливости” опровергают заявление Железняка, хотя поиск политического счастья на стороне членам этой группы приписывают уже давно.

В ситуации разбиралась “Страна”.

Пакет “хотелок”

Как писала “Страна”, неформальная группа “Справедливость” присоединилась к монобольшинству в голосовании за важный для ОП закон о деолигархизации. Нужды в этих голосах не было: документ поддержали 279 депутатов, в том числе 229 представителей президентской фракции “Слуги народа” (СН).

Доля “Справедливости” - 11 голосов из 20 в “Голосе”. Но примечательно, что проголосовали все члены группы, и в ходе скандального рассмотрения некоторые из них открыто интриговали против руководства своей фракции, которое они считают нелегитимным. Глава фракции “Голоса” Железняк, лидер самой партии Кира Рудык, состоящая во фракции, и ряд других депутатов выступили против инициированного Банковой закона.

Железняк по итогам голосования обвинил членов “Справедливости” в работе на ОП, подробнее описав в своем Телеграм-канале условия, на которые те, по его утверждению, согласились сотрудничать.

“Договоренность между “Справедливостью” и ОП простая. “Справедливость” голосуют закон про олигархов, отставку спикера и еще может парочку вопросов типа бюджета + молчат на болезненные темы, такие как “вагнеровцы”.

Взамен в ОП обеспечивают снятие главы фракции в обход регламента. Склеивала эту часть главный критик власти - Устинова (народный депутат от “Голоса” Александра Устинова, входящая в “Справедливость” - Ред.)

Это все? Нет. Принципы так дешево не продаются! Поэтому там еще в пакете есть: финансирование округов (в “Справедливость” входят нардепы-мажоритарщики, избранные от “Голоса” - Ред.) помощь в новом патриотическом политпроекте с ориентиром на Западную Украину; участие в бюджетном процессе; невключение определенных лиц в список олигархов; работа с губернатором одной западной области и прочие плюшки”, - написал Железняк.

На просьбу прокомментировать заявление, адресованную Устиновой в комментариях к одному из ее постов на тему “Голоса”, нардеп ответила журналисту так: “Бред сивой кобылы подойдет?”

Опять Притула

Предположения о кусках бюджетного “пирога” для каких-то депутатов от “Голоса”, враждебно настроенных к Железняку и Рудык, подтвердит или опровергнет сам проект бюджета на следующий год.

Но вот что касается возможного участия в партстроительстве, то тут противники руководства фракции сами дали повод для подозрений.

Как писала “Страна”, часть депутатов, ныне входящих в группу “Справедливость”, демонстративно приняла сторону бывшего члена политсовета “Голоса”, экс-кандидата в мэры Киева Сергея Притулы, который побил горшки с Рудык и Железняком. А о далеко идущих планах Притулы в политике давно ходят разговоры в политтусовке. Поговаривают, что он хочет собственную партию (после того, как встать во главе “Голоса” не получилось).

И участников “Справедливости” туда уже авансом записали. Хотя одни на тот момент еще состояли в партии “Голос”, другие же принадлежат к Украинской Галицкой партии (УГП), из которой не вышли, даже баллотируясь от “Голоса”. К УГП мы еще вернемся.

Притула продолжает ездить по Украине, сейчас, похоже, сосредоточившись на западных областях. В его фотоотчетах мелькает народный депутат от “Голоса” Ярослав Юрчишин.

Как утверждает собеседник, близкий к руководству “Голоса”, Юрчишин и другие львовские депутаты в парламентской фракции, наиболее сильно тяготеют к Притуле. И якобы они вместе и будут строить ту самую партию, о которой говорит Железняк. “Остальные наши фрондеры там чисто за компанию”, - утверждает источник во фракции.

Вот якобы этот проект, задуманный Притулой, хотят в президентском Офисе использовать.

“Офису они (эта партия - Ред.) нужна для оттягивания голосов у потенциального конкурента на президентских и парламентских выборах Петра Порошенко. В то, что партия наберет 5% и пройдет в парламент, там вроде не верят”, - говорит собеседник.

“Для ОП это вообще дешевая история. Фокус-группы и рейтинги у своих социологов, боты в Фейсбуке - все это обошлось бы в тысяч десять долларов”, - утверждает источник.

Якобы аккуратно в этой истории участвует бизнесмен Томаш Фиала, которого в ОП за сотрудничество “Справедливости” якобы пообещали не заметить после принятия закона об олигархах.

Что касается парламента, то здесь “Справедливость” при поддержке ОП надеется перехватить контроль над фракцией.

“Сначала - смена руководства. Потом с позиции силы уже разговаривать с частью Железняка и Рудык. Если удастся переманить большую часть, получится наподобие депгруппы “Доверия” на подхвате у монобольшинства”, - утверждает источник в фракции “Голос”, близкий к ее руководству.

Галицкая основа

Партия экс-президента Порошенко “Евросолидарность” (ЕС) входит в число наиболее популярных на Западной Украине, где у нее электоральное ядро. По замерам Киевского международного института социологии в начале сентября, рейтинг ЕС на западе страны составил 22% среди определившихся с выбором избирателей. Но в затылок ей дышит партия президента СН (почти 21% в западных областях). К слову, рейтинг партии “Голос” - менее одного процента, при том что именно за счет голосов западной Украины политсила вообще попала в парламент.

В исследовании социологической группы “Рейтинг”, проведенного в то же время, фигурирует некая “Партия Притулы”. Разбивка по регионам не приводится, но в целом по стране ее уровень поддержки - чуть более 3% среди определившихся респондентов. То есть, можно предположить, что на западе Украины у нее рейтинг больше.

Политолог Анатолий Октисюк допускает, что основой для нового политпроекта шоумена станет Украинская Галицкая партия, о которой писалось выше. “Она довольно раскручена в потенциально базовых для него регионах”, - комментирует эксперт.

То есть действительно, теоретически, этот проект может быть использован для "минусовки" партии Порошенко.

Впрочем, собеседник, близкий к руководству Евросолидарности, не видит в этом угрозы. “На наших совещаниях это не обсуждается. Притулу действительно меряют. Но он уже столько раз сам себя политически “топил”, так что я не верю особо, что он теперь “выстрелит”. Разве что себе в ногу”, - утверждает источник.

При обвинениях в сговоре с властью голосования за бюджет и кадровые вопросы (в том числе по Разумкову) - всегда лучшая лакмусовая бумажка. Так что насколько заявления о связке Банковой и "Справедливости" обоснованы мы увидим уже в ближайшее время.