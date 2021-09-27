На телеканале "Прямой" странным образом поздравили экс-президента Украины Петра Порошенко, который вчера отметил свой 56-й день рождения. Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны".

Авторы ролика пустили видеоряд мировых новостей, где говорится о том, что Украина вступила в ЕС и НАТО, а Россия - отступила из Крыма:

"Украина вошла в Евросоюз. Украина стала полноправным членом НАТО. Зафиксирован рекордный рост ВВП в Украине. Под дипломатическим давлением Россия ушла с Донбасса и вернула Крым Украине", - объявляют дикторы мировых СМИ.

"С днем рождения, Петр Алексеевич. Главные победы впереди", - гласит финальный слоган видео.

Напомним, несколько лет назад в день рождения президента его семья обнародовала специальный видеоролик-поздравление по случаю праздника, записанный заранее, а в 2018 году все было скромнее: Петр и Марина Порошенко публично обменялись нежностями.

В то же время соцсети были полны злорадства противников президента, которые обнаружили, что его день рождения совпадает с международным днем контрацепции.